Sundae sundae festival et château de Forbin Chateau de Forbin Marseille 11e Arrondissement 21 juin 2025 14:00

Bouches-du-Rhône

Sundae sundae festival et château de Forbin Du samedi 21 au dimanche 22 juin 2025 de 14h à 2h. Chateau de Forbin 19 Boulevard de la Forbine Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-22 02:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Le 21 juin, sundae sundae célèbre la fête de la musique au château de Forbin 12h de DJ sets open air, piscine, cocktails, food & animations dans un cadre féérique.Adultes

À l’occasion de la Fête de la Musique, le collectif sundae sundae lance son tout premier festival au château de Forbin, joyau historique niché dans un parc arboré à seulement 15 minutes de Marseille.



De 14h à 02h, vivez une expérience solaire et festive mêlant 12h de DJ sets en open air, piscine en accès libre, transats au soleil, cocktails rafraîchissants, tapas, options veggie & viande à la broche.



Le lieu s’animera également de stands bien-être, d’animations surprises et d’un light show envoûtant sur la façade du château. Une fête libre, bienveillante et immersive, entre house, disco et techno voyageuse.



Un après-midi & une nuit en pleine nature, dans un décor féérique :

•⁠ ⁠12h de DJ Set en open air

•⁠ ⁠Son Funktion-One immersif

•⁠ ⁠Piscine en accès libre

•⁠ ⁠Transats, cocktails, tapas, options veggie & viande rôtie à la broche

•⁠ ⁠Light show sur la façade du château

•⁠ ⁠Et des grooves solaires, entre house, disco & techno voyageuse



Ambiance libre & bienveillante

Navettes & parking à venir

Places limitées prévente conseillée .

Chateau de Forbin 19 Boulevard de la Forbine

Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sundaesundae.collectif@gmail.com

English :

On June 21, sundae sundae celebrates the fête de la musique at the Château de Forbin: 12 hours of open-air DJ sets, swimming pool, cocktails, food & entertainment in a magical setting.

German :

Am 21. Juni feiert sundae sundae die Fête de la Musique im Château de Forbin: 12 Stunden Open-Air-DJ-Sets, Pool, Cocktails, Food & Animationen in einer märchenhaften Umgebung.

Italiano :

Il 21 giugno, sundae sundae celebra la fête de la musique al Château de Forbin: 12 ore di DJ set all’aperto, piscina, cocktail, cibo e intrattenimento in un ambiente magico.

Espanol :

El 21 de junio, sundae sundae celebra la fête de la musique en el Château de Forbin: 12 horas de DJ sets al aire libre, piscina, cócteles, comida y entretenimiento en un entorno mágico.

L’événement Sundae sundae festival et château de Forbin Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille