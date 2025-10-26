Sunday Funday ! Dimanche en famille au Consortium Museum Dijon

Rendez-vous au Consortium Museum le dimanche 26 octobre pour une nouvelle édition du Sunday Funday !

Un événement pour les petits et grands avec des activités familiales dans les salles d’expositions visites, ateliers, livrets-jeux, lectures…

Redécouvrez le Consortium Museum lors de cette journée spécialement dédiée aux familles.

Au programme cette année

? Visite ludique et atelier de pratique artistique pour les 3-11 ans

En continu, de 14h à 18h

Les visites se dérouleront dans l’exposition Grand Lobby de Chen Fei. Les enfants réaliseront des natures mortes inspirées des toiles de Chen Fei sur le thème d’Halloween.

Gratuit, sans réservation.

? Défis en famille

En continu, de 14h à 18h

Partez en équipe à la découverte du Consortium Museum ! En famille ou entre amis, relevez des énigmes, des défis et des épreuves dans les salles d’exposition et les différents espaces du bâtiment. Un jeu ludique et participatif pour explorer le musée autrement.

? Des livrets-jeux offerts pour parcourir les expositions en famille

Gratuit, disponibles à l’accueil.

? Un coin lecture pour les enfants

Avec une sélection d’ouvrages de la bibliothèque municipale de Dijon.

? Une sélection spéciale au Consortium Museum Shop

Livres, magazines, goodies en vente sur place.

Informations pratiques

• Dimanche 26 octobre 2025 de 14h à 18h

• Entrée gratuite pour les de 18 ans. Entrée adulte 5 € (activités gratuites)

• Consortium Museum, 37 rue de Longvic, 21000 Dijon

• Parking souterrain en accès libre

• Renseignements servicedespublics@consortiummuseum.com 03 80 68 45 55 .

