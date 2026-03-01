Sunday Funday ! Dimanche en famille au Consortium Museum Consortium Museum Dijon

Sunday Funday ! Dimanche en famille au Consortium Museum

Consortium Museum 37 Rue de Longvic Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Un événement pour petits et grands avec des activités familiales autour des expositions visites ludiques, ateliers créatifs, livrets-jeux…

Lors de cette journée spéciale, redécouvrez le Consortium Museum un centre d’art contemporain situé à quelques pas du centre-ville de Dijon, où dialoguent des expositions d’artistes internationaux et des activités conviviales pour tous. Profitez de cet événement pour partager un moment de découverte autour de l’art contemporain, source d’éveil et de créativité.

Programme

? Ateliers créatifs et visites ludiques pour les enfants (3 à 12 ans)

À 14h, 15h et 16h (durée 1h30)

Avant de découvrir les expositions lors d’une visite ludique, le Consortium Museum propose une activité inédite une initiation au dripping et aux autres techniques picturales inspirées d’une œuvre de John M Armleder présentée dans l’exposition Swiss Tonic . Au programme projections de peinture et paillettes pour la création d’une œuvre participative monumentale !

Sur réservation (places limitées) https://forms.gle/U4RvsEvDntKHXJGf9

? Visites commentées des expositions en cours (tout public)

À 14h, 15h et 16h (durée 45 minutes)

Découvrez les cinq expositions en cours au Consortium Museum avec l’accompagnement de notre service des publics un moment d’échanges et de découverte autour de l’art contemporain.

Sans inscription, gratuit.

? Visites libres des expositions

De 14h à 18h

Cinq expositions à découvrir Diego Marcon FORZA CANI , Lili Reynaud-Dewar Je suis une chose publique , Abstraction excentrique , Korakrit Arunanondchai The blood of the earth et Swiss Tonic . Des livrets d’aide à la visite et des livrets-jeux gratuits sont disponibles à l’accueil. .

Consortium Museum 37 Rue de Longvic Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Sunday Funday ! Dimanche en famille au Consortium Museum

L’événement Sunday Funday ! Dimanche en famille au Consortium Museum Dijon a été mis à jour le 2026-03-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)