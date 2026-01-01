Sunday Hop – Spécial Big Band ! Pan Piper Paris Paris

Pour commencer l’année en beauté, c’est avec une immense joie que nous accueillons de nouveau le Steve Coombe’s Paris All Star Big Band !

Une fois par an, nous avons le grand plaisir d’accueillir Steve Coombe, trompettiste et leader des Shirt Tail Stompers venu tout droit de Londres. Il nous concocte un Big Band avec ses musiciens parisiens préférés ! C’est encore une soirée exceptionnelle qui s’annonce !

Au programme de la soirée :

Cours initiation au Lindy Hop à 17h30, début du Live à 18h45, des démonstrations…

Lindy Hop, Charleston, Jazz Roots … Venez swinguer avec nous dans la belle salle du Pan Piper, pour notre soirée Sunday Hop.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 17h30 à 22h30

payant A partir de : 18 EUR Tout public.

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

