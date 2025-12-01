Sunday Service PAM Brest

Sunday Service

PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Venez profiter de notre Sunday Service avec Nebulah, un évènement familial hybride qui mettra la joie et l’esprit des fêtes à l’honneur. Laissez-vous envoûter par de la musique entraînante, explorez notre marché de Noël, rempli de produits artisanaux, et savourez de délicieuses gourmandises. .

PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest 29200 Finistère Bretagne

