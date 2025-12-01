Sunday Service PAM Brest
Sunday Service PAM Brest dimanche 21 décembre 2025.
Sunday Service
PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
Venez profiter de notre Sunday Service avec Nebulah, un évènement familial hybride qui mettra la joie et l’esprit des fêtes à l’honneur. Laissez-vous envoûter par de la musique entraînante, explorez notre marché de Noël, rempli de produits artisanaux, et savourez de délicieuses gourmandises. .
PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest 29200 Finistère Bretagne
