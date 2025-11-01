Sunday Swing Brunch : Initiation – Auberge Espagnole – Après midi dansante Swing STUDIO 71 Bordeaux

Sunday Swing Brunch : Initiation – Auberge Espagnole – Après midi dansante Swing Dimanche 1 février 2026, 10h30 STUDIO 71 Gironde

Saison 2025-2026 : c’est le grand retour des SUNDAY SWING BRUNCH !

SAVE THE DATE

Dimanche 1er Février 2026

Dimanche 22 Mars 2026

Ouvert à tous : Adhérents et non Adhérents

De 10h30 à 16h : Initiation + après midi dansante

Dj : Swing

Auberge espagnole :

Nous partagerons tous ensemble les mets / boissons amenés par chacun

démarche écologique : merci d’apporter vos verre, assiette, couverts :-)

Il y aura des copains, du partage (brunch auberge espagnole), de la musique et surtout du swing, des sourires, de la bonne humeur et de la danse. Alors, tu viens ?!

STUDIO 71 : 71 Cours Edouard Vaillant Bordeaux

Tram B arrêt « Les Hangars »

N’hésitez pas à inviter vos amis FB ;-)

A bientôt, pour danser tous ensemble :-)

L’Abus de Swing est recommandé pour la santé !

L’équipe de Tap Swing

tapswingandco.fr – tapswingandco@gmail.com

Page Facebook : @tapswing

Instagram : @tapswingandco

