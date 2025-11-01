Sunday Swing Brunch : Initiation – Auberge Espagnole – Après midi dansante Swing STUDIO 71 Bordeaux
Sunday Swing Brunch : Initiation – Auberge Espagnole – Après midi dansante Swing Dimanche 22 mars 2026, 10h30 STUDIO 71 Gironde
Saison 2025-2026 : c’est le grand retour des SUNDAY SWING BRUNCH !
SAVE THE DATE
Dimanche 1er Février 2026
Dimanche 22 Mars 2026
Ouvert à tous : Adhérents et non Adhérents
De 10h30 à 16h : Initiation + après midi dansante
Dj : Swing
Auberge espagnole :
Nous partagerons tous ensemble les mets / boissons amenés par chacun
démarche écologique : merci d’apporter vos verre, assiette, couverts :-)
Il y aura des copains, du partage (brunch auberge espagnole), de la musique et surtout du swing, des sourires, de la bonne humeur et de la danse. Alors, tu viens ?!
STUDIO 71 : 71 Cours Edouard Vaillant Bordeaux
Tram B arrêt « Les Hangars »
N’hésitez pas à inviter vos amis FB ;-)
A bientôt, pour danser tous ensemble :-)
L’Abus de Swing est recommandé pour la santé !
L’équipe de Tap Swing
tapswingandco.fr – tapswingandco@gmail.com
Page Facebook : @tapswing
Instagram : @tapswingandco
STUDIO 71 71 Cours Edouard Vaillant 33000 BORDEAUX Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.studio-theatre71.com/
