Sunday Tribute – 2000’s Girl’s To The Front SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Retour dans les années 2000, quand les refrains, les riffs et ces frontwomen rock marquaient toute une génération. Préparez-vous à chanter et danser sur les tubes de Paramore, Avril Lavigne, Evanescence, The Pretty Reckless et tant d’autres héroïnes du rock et du pop-punk

Chacune de leur chanson est un appel à la rébellion, à la liberté et à l’énergie contagieuse. Plusieurs groupes viendront reprendre les meilleurs morceaux de cette époque. On vous invite à ce nouveau Sunday Tribute où les femmes s’emparent du devant de la scène

———————————

Dimanche 15 Février 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

———————

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic.

Le dimanche 15 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-15T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-16T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-15T19:00:00+02:00_2026-02-15T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3XTXSNtWx https://fb.me/e/3XTXSNtWx



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

