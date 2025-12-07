Sunday Tribute – 90s Frontwomen (No Doubt, Hole, The Breeders, Garbage, The Cranberries, PJ Harvey) SUPERSONIC Paris
Sunday Tribute – 90s Frontwomen (No Doubt, Hole, The Breeders, Garbage, The Cranberries, PJ Harvey) SUPERSONIC Paris dimanche 7 décembre 2025.
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Dans les années 90, une nouvelle voix s’élève, plus frontale, plus libre.
PJ Harvey, Kim Deal, Gwen Stefani, Courtney Love, Shirley Manson ou Dolores O’Riordan : autant de figures qui ont marqué une époque à coups de riffs abrasifs, de textes bruts et de présence incandescente
Entre grunge, alt-rock et pop électrique, on rendra hommage à ces frontwomen qui ont réussi à imposer leur style et laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du rock
Ce Sunday Tribute au Supersonic fera revivre l’énergie rageuse et mélodique des grandes voix féminines des années 90 !
Dimanche 7 Décembre 2025
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
SUPERSONIC
Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris
http://supersonic-paris.fr/
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Les dimanches du Supersonic
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo