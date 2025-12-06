Sunday Tribute – David Bowie SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Si on te dit « icône qui a bouleversé la musique, la mode et l’imaginaire de plusieurs générations », tu l’auras deviné on parle bien de David Bowie. Janvier 2026 marquera les 10 ans de sa mort. Un évènement dont toute l’équipe se souvient avec émotion, c’est pourquoi nous avions envie de nous réunir entre fans de Bowie lors de deux Sunday Tribute: les dimanches 4 janvier et 11 janvier

Ces soirées promettent d’être riches en émotions avec un brain de magie interstellaire. Chaque soir, 5 groupes locaux réinterprèteront les plus grands titres : de Life On Mars ? à Heroes, en passant par Starman et d’autres pépites qui ont marqué l’histoire du rock

Dimanche 4 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

