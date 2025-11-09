Sunday Tribute – Fleetwood Mac SUPERSONIC Paris

Sunday Tribute – Fleetwood Mac SUPERSONIC Paris dimanche 9 novembre 2025.

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Fleetwood Mac, c’est une histoire de chaos intime et de magie musicale

Des tensions amoureuses, des drames de coulisses, et des albums parmi les plus beaux des années 70. Entre folk californien, pop soyeuse et harmonies envoûtantes, le groupe a laissé une empreinte unique

Plusieurs groupes locaux viendront sur la scène du Supersonic pour faire revivre l’alchimie fragile et envoûtante de l’un des groupes les plus mythiques de l’histoire

———————————

Dimanche 11 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic !

Le dimanche 09 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/60ffz4JEO