Sunday Tribute – Franz Ferdinand SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Envie d’une soirée où la piste de danse s’embrase et où les riffs de guitares t’emportent ? On t’invite à notre Sunday Tribute Franz Ferdinand, le groupe britannique qui a redéfini le rock indie des années 2000s aux côtés des Arctic Monkeys, Libertines et Strokes

Au programme : des reprises live de leurs titres cultes de Take Me Out à Do You Want To en passant par No You Girls ou encore This Fire. Prépare-toi à chanter, sauter, danser sur ces morceaux qui ont font vibrer des salles du monde entier

Dimanche 18 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 18 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5bsFJu3SS