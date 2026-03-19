Sunday Tribute – Green Day SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

« Être punk, ça a toujours été de suivre son propre chemin. Ce que cela représente pour moi, c’est la liberté ultime et un sens de l’individualité. » – Billie Joe Armstrong

Avec des classiques comme « Basket Case » et « American Idiot », Green Day fait sauter les barrières du punk rock en une explosion de cynisme et de rébellion. La voix de Billie Joe Armstrong, à la fois rageuse et désespérée, crache des paroles qui mêlent furie et lucidité, comme une tornade de frustration sur une société qui semble ne jamais comprendre

Pour leur rendre hommage, entre 4 et 6 groupes locaux reprendront les titres incontournables du groupe américain

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Dimanche 3 Mai 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

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SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 03 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-04T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-03T19:00:00+02:00_2026-05-03T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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