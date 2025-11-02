Sunday Tribute – Guns N’ Roses SUPERSONIC Paris

Sunday Tribute – Guns N’ Roses SUPERSONIC Paris dimanche 2 novembre 2025.

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Quand Guns N’ Roses débarque à la fin des années 80, c’est un coup de pied dans la fourmilière

Un mélange explosif de glam, de punk et de hard rock, des refrains taillés pour les stades, des solos de Slash devenus mythiques, et la voix écorchée d’Axl Rose pour tout faire trembler

Ce dimanche, c’est toute la rage et la démesure des Guns qui résonnera sur la scène du Supersonic, comme un retour à l’âge d’or du rock brut sans filtre

———————————

Dimanche 2 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic !

Le dimanche 02 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

