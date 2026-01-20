Sunday Tribute – Lana Del Rey SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Entrez dans un monde où le temps semble suspendu avec un Sunday Tribute 100% Lana Del Rey, notre soirée gratuite qui rend hommage aux légendes du rock et de la pop

À travers des titres emblématiques comme « Video Games », « Born to Die » ou « Young and Beautiful », Lana Del Rey dessinent des portraits intenses, des rêves brisés, où chaque chanson ressemble à une scène de film aux couleurs fanées

Une soirée hommage qui s’annonce émotive, envoûtante et à vivre intensément vous attend

Dimanche 22 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 22 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public jeunes et adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

