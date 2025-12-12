Sunday Tribute – Linkin Park SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Que Linkin Park soit la bande-son de ton adolescence ou que tu (re)découvres sa puissance aujourd’hui, ne rate pas notre Sunday Tribute Linkin Park qui te (re)plongera dans l’univers cathartique et incandescent du groupe américain

Des groupes locaux viendront jouer sur scène pour faire vibrer chaque note, chaque riff et chaque mot du groupe qui a marqué toute une génération avec son mélange de rock, metal et électro

———————————

Dimanche 25 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

————————————-

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 25 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-25T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-26T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-25T19:00:00+02:00_2026-01-25T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5o4K8yvba https://fb.me/e/5o4K8yvba