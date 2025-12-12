Sunday Tribute – Linkin Park SUPERSONIC Paris
Sunday Tribute – Linkin Park SUPERSONIC Paris dimanche 25 janvier 2026.
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Que Linkin Park soit la bande-son de ton adolescence ou que tu (re)découvres sa puissance aujourd’hui, ne rate pas notre Sunday Tribute Linkin Park qui te (re)plongera dans l’univers cathartique et incandescent du groupe américain
Des groupes locaux viendront jouer sur scène pour faire vibrer chaque note, chaque riff et chaque mot du groupe qui a marqué toute une génération avec son mélange de rock, metal et électro
Dimanche 25 Janvier 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
SUPERSONIC
Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris
http://supersonic-paris.fr/
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Les dimanches du Supersonic
Le dimanche 25 janvier 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
