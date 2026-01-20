Sunday Tribute – Metallica SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Si vous rêvez d’une aventure émotionnelle, rendez-vous à notre soirée Sunday Tribute 100% Metallica

Depuis « Kill ‘Em All » jusqu’à « Master of Puppets », Metallica a repoussé les limites du trash metal en y injectant virtuosité technique et puissance sonore.

Leurs morceaux explorant les zones d’ombre de l’humain, de dépendance, de manipulation et de quête de pouvoir, seront réinterprétés par des groupes locaux lors de cette soirée

Ce qui vous attend : une soirée explosive, cathartique pour tous ceux.celles qui aiment le rock et le metal sans concession

Dimanche 19 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 19 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public jeunes et adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

