Sunday Tribute – Metallica SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Si vous rêvez d’une aventure émotionnelle, rendez-vous à notre soirée Sunday Tribute 100% Metallica
Depuis « Kill ‘Em All » jusqu’à « Master of Puppets », Metallica a repoussé les limites du trash metal en y injectant virtuosité technique et puissance sonore.
Leurs morceaux explorant les zones d’ombre de l’humain, de dépendance, de manipulation et de quête de pouvoir, seront réinterprétés par des groupes locaux lors de cette soirée
Ce qui vous attend : une soirée explosive, cathartique pour tous ceux.celles qui aiment le rock et le metal sans concession
Dimanche 19 Avril 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
