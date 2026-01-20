Sunday Tribute – Pulp SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Si vous êtes à la recherche d’une soirée plein de rythmes, ne manquez pas notre Sunday Tribute 100% PULP

De « Common People » à « Disco 2000 », Pulp a marqué la britpop avec son mélange unique d’ironie, de pop entraînante et d’histoires qui parlent de la vie réelle

Leurs chansons, entre aventures amoureuses maladroites, nuits inoubliables et rêves un peu fous, seront réinterprétées par des groupes locaux en live pour vous faire danser toute la soirée

———————————

Dimanche 12 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

———————————

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 12 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public jeunes et adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

https://fb.me/e/5w7DmTYE1



