Sunday Tribute – Red Hot Chili Peppers SUPERSONIC Paris

Sunday Tribute – Red Hot Chili Peppers SUPERSONIC Paris dimanche 21 décembre 2025.

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Funk, punk, rock alternatif : les Red Hot Chili Peppers ont toujours refusé de choisir

Porté par l’énergie folle d’Anthony Kiedis et la basse bondissante de Flea, le groupe californien a enchaîné les tubes depuis les années 80, mêlant groove et mélancolie dans une même sueur solaire. Une fusion unique qui traverse les époques sans perdre de sa force

Ce Sunday Tribute au Supersonic fera vibrer toute l’énergie solaire et le groove déchaîné des Red Hot Chili Peppers, entre funk brut et rock incandescent

———————————

Dimanche 21 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

———————————

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 21 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3OaeFxU2e https://fb.me/e/3OaeFxU2e