Sunday Tribute – Sunday Night Fever SUPERSONIC Paris
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Enfilez vos paillettes et préparez-vous à faire vibrer le dancefloor avec le Tribute Disco « Sunday Night Fever »
Une soirée explosive qui célèbre l’âge d’or du disco, là où la musique faisait briller les nuits et chaque pas de danse était une déclaration à la liberté
De l’énergie d’ABBA aux harmonies légendaires des Bee Gees, en passant par le groove de Kool & The Gang et l’élégance funky de Chic, (re)vivez les hymnes qui ont marqué toute une génération avec des concerts live de nos groupes locaux
Entre boules à facettes, good vibes et hits intemporels, cette soirée Sunday Tribute est une invitation à danser, chanter et célébrer sans retenue
Dimanche 29 Mars 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
SUPERSONIC
Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris
http://supersonic-paris.fr/
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Les dimanches du Supersonic
Le dimanche 29 mars 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public jeunes et adultes.
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
