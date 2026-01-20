Sunday Tribute – Sunday Night Fever SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Enfilez vos paillettes et préparez-vous à faire vibrer le dancefloor avec le Tribute Disco « Sunday Night Fever »

Une soirée explosive qui célèbre l’âge d’or du disco, là où la musique faisait briller les nuits et chaque pas de danse était une déclaration à la liberté

De l’énergie d’ABBA aux harmonies légendaires des Bee Gees, en passant par le groove de Kool & The Gang et l’élégance funky de Chic, (re)vivez les hymnes qui ont marqué toute une génération avec des concerts live de nos groupes locaux

Entre boules à facettes, good vibes et hits intemporels, cette soirée Sunday Tribute est une invitation à danser, chanter et célébrer sans retenue

———————————

Dimanche 29 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

———————————

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 29 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public jeunes et adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

