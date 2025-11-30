Sunday Tribute – Tame Impala SUPERSONIC Paris

Sunday Tribute – Tame Impala SUPERSONIC Paris dimanche 30 novembre 2025.

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire.

Projet solo devenu phénomène mondial, Tame Impala a redéfini le psyché. Entre nappes de synthés planantes, lignes de basse hypnotiques et production millimétrée, Kevin Parker compose une pop psychédélique intime, groovy et cosmique. Un voyage sonore qui floute les frontières entre rock, électro et soul.

Pour ce Sunday Tribute au Supersonic, laissez-vous embarquer dans l’univers enveloppant de Tame Impala.

Dimanche 30 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

https://fb.me/e/3y9N6u2qI