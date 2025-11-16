Sunday Tribute – The Beach Boys SUPERSONIC Paris

Sunday Tribute – The Beach Boys SUPERSONIC Paris dimanche 16 novembre 2025.

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Les Beach Boys, c’est l’insouciance des plages californiennes, des harmonies vocales parfaites et une créativité qui a marqué toute une époque. Derrière les refrains solaires se cachent des arrangements d’une richesse folle et la vision singulière de Brian Wilson, génie discret et tourmenté, qui vient de nous quitter

Plongez dans cette vague de pop orchestrale et de nostalgie dorée, portée par des tubes qui sentent le sable chaud et les rêves d’été lors de ce Sunday tribute

Dimanche 16 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Le dimanche 16 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

