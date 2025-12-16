Sunday Tribute – The Beatles SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Direction l’époque de la pop rock britannique avec un concert entièrement dédié aux Beatles ! Imaginez les premières notes de Come Together, les refrains de Here Comes The Sun, Let It Be, Don’t Let Me Down ou encore le frisson collectif d’un Hey Jude repris par toute la salle…

Que vous connaissiez chaque album ou que vous veniez passer un bon moment, on vous donne rendez-vous au Sunday Tribute The Beatles où plusieurs groupes joueront sur scène leurs interprétations des Beatles

Dimanche 1 Février 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

