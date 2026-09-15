Sunday Vibes Là Visitation Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Sunday Vibes

Là Visitation 1, rue Gambetta Le Mans Sarthe

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 22:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous dimanche 20 septembre à @la.visitation pour la dernière Sunday Vibes de l’été. .

Là Visitation 1, rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 73 16 59 contact@sundayvibes.fr

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English :

L’événement Sunday Vibes Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Le Mans