AGENDA · Le Mans
Sunday Vibes Là Visitation Le Mans
dimanche 20 septembre 2026 · Là Visitation · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Sunday Vibes
Là Visitation 1, rue Gambetta Le Mans Sarthe
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 22:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Rendez-vous dimanche 20 septembre à @la.visitation pour la dernière Sunday Vibes de l’été. .
Là Visitation 1, rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 73 16 59 contact@sundayvibes.fr
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English :
L’événement Sunday Vibes Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Le Mans
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