Sund’Game festival

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 23:59:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Jeux de société, jeux de rôle, tournois

Le festival ludique du Sundgau, organisé par l’association des Sundgau Altkirch GamErs, a vocation à promouvoir le jeu de société dans le Sud de l’Alsace et fera la part belle aux jeux de société (enfants, familiaux, experts, tournoi) mais il est également possible de prendre part à des jeux de rôle. .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 03 culture@mairie-altkirch.fr

English :

Board games, role-playing games, tournaments

L’événement Sund’Game festival Altkirch a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme du Sundgau