Sundgau inédit À la recherche du castor du Largitzenbach À partir de 6 ans Friesen jeudi 9 juillet 2026.

Friesen

Sundgau inédit À la recherche du castor du Largitzenbach À partir de 6 ans

rue de Largitzen Friesen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Décelez les traces de la présence du castor.

Discret et nocturne, le castor ne se laisse pas facilement observer. Quelques timides indices laissent tout de même deviner sa présence que vous découvrirez lors d’un parcours surprenant !

Inscription obligatoire. À partir de 6 ans. 20 places.

Rendez-vous au terrain de football de Friesen. .

rue de Largitzen Friesen 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Look for signs of beavers.

L’événement Sundgau inédit À la recherche du castor du Largitzenbach À partir de 6 ans Friesen a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau