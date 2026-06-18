Sundgau inédit Tour du Sundgau … ou presque À partir de 8 ans Vieux-Ferrette mardi 7 juillet 2026.

Vieux-Ferrette

Sundgau inédit Tour du Sundgau … ou presque À partir de 8 ans

26 rue de l’Église Vieux-Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Sur inscription. découverte de la faune et de la flore du Jura alsacien et panorama sur le Sundgau depuis la tour du Rossberg.

Nichée sur les contreforts du Jura alsacien, Vieux-Ferrette offre un cadre naturel remarquable. Traversez les vergers du village et partez à la découverte de la faune et de la flore typiques du Jura alsacien, avant d’atteindre la tour métallique du Rossberg, où un panorama exceptionnel s’ouvre sur le Sundgau.

Inscription obligatoire auprès de la CCS à accueil@cc-sundgau.fr

20 places.

Rendez-vous devant l’église de Vieux-Ferrette. .

26 rue de l’Église Vieux-Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 accueil@cc-sundgau.fr

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English :

Registration required: Explore the flora and fauna of the Alsatian Jura and enjoy a panoramic view of the Sundgau from the Rossberg Tower.

L’événement Sundgau inédit Tour du Sundgau … ou presque À partir de 8 ans Vieux-Ferrette a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau