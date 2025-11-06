Sunflowers SUPERSONIC Paris

SUNFLOWERS (22h00)

(Garage punk – Porto, PRT)

Sunflowers fait du bruit comme s’il s’agissait d’un langage de survie. Leur son mêle une énergie punk fulgurante à des couches de distorsion, un chaos expérimental et une libération existentielle, oscillant constamment entre catharsis et effondrement. Ils ne sont pas là pour vous réconforter. Ils sont là pour vous couper l’herbe sous le pied. Leur musique est un organisme vivant, bruyant, désordonné et en mutation constante. Ce qui commence comme une intensité brute révèle rapidement quelque chose de plus profond : une obsession pour repousser les limites, détruire les attentes et poursuivre la prochaine mutation sonore. Aucun concert n’est identique.

Aucun album n’est figé. Leurs concerts sont légendaires : cris primitifs, culte de la distorsion et énergie implacable qui refuse de se retenir. Le chaos n’est pas un sous-produit, c’est le but.

Au fond, Sunflowers, c’est l’immersion totale. Ce n’est pas une musique faite pour être écoutée en fond sonore, elle exige votre corps, vos oreilles, votre abandon. Bruyante, implacable et bizarre, mais dans le bon sens du terme.

https://sunflowerstheband.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=o6m3uW85Iag

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Jeudi 19 Février 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… O Sees, Black Lips & Dead Ghosts

Le jeudi 19 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-19T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-20T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-19T19:00:00+02:00_2026-02-19T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6K9lpkF1m https://fb.me/e/6K9lpkF1m