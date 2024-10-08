Sunnyside festival Reims

mardi 8 octobre 2024.

Sunnyside festival

Divers lieux Reims Marne

Début : 2024-10-08

fin : 2025-10-12

2024-10-08 2025-10-07

Tout public

Le Sunnyside Festival est le rendez-vous jazz, soul, afro, musiques improvisées, hip-hop, et jeune public. Une programmation qui offre un panorama de la Great Black Music sur les scènes de l’Opéra de Reims, de l’Atelier de la Comédie de Reims, de la Cartonnerie et bien d’autres encore.

La 11e édition du festival se déroulera du 7 au 12 octobre 2025.

Au programme Avishaï trio, Gastard Ducret Rouayroux, Trio Ignatus, Émile Parisien Quartet, Julian Sartorious, Def Mama Def, Guembri Superstar, Solo Discorama, Delvon Lamarr, Wolfgang Valbrun, La kermesse du Sunnyside, lou Ferrand et Liam Szymonik, Sunny Jam Session. .

Divers lieux Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 40 90 69

