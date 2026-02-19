SUNNYVALE CONCERT INDIE FOLK SALLE DU PICON Le Fousseret

SUNNYVALE CONCERT INDIE FOLK

SALLE DU PICON 8 Pl. du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne

2026-03-27 20:30:00

2026-03-27 23:00:00

2026-03-27

Né d’une rencontre en Nouvelle-Zélande, SUNNYVALE réunit trois musiciens voyageurs autour d’une musique libre et inspirée.

Entre guitares, violoncelle, vents et percussions, le trio tisse un univers singulier, mêlant la folk à des accents classiques et des envolées électriques. Chaque morceau est un récit sensible, nourri de paysages, de rencontres et d’émotions nomades. En 2026, ils dévoilent leur premier album, reflet de leur énergie scénique et de leur poésie sonore. 8 .

SALLE DU PICON 8 Pl. du 11 Novembre 1918 Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr

Born of a meeting in New Zealand, SUNNYVALE brings together three travelling musicians to create free, inspired music.

