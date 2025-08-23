Sunset au château Montée des Tours Châteaurenard

Sunset au château Montée des Tours Châteaurenard samedi 23 août 2025.

Samedi 23 août 2025 à partir de 18h. Montée des Tours Les Estivales du Château Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Samedi 2025-08-23 18:00:00

Sunset au château !

Le château féodal comme vous ne l’avez jamais vu, pour le coucher de soleil avec une vue panoramique exceptionnelle, des artistes de musique électronique et une mise en lumière réalisée par APS Music Sebastien Pauleau…

Réservez vos billets.



1ère partie Warm-Up Pauleau & Friends (au pied du château jusqu’au coucher du soleil) de 18h à 21h.

2ème partie Line-Up Delon & Kiara (dans la cour du château) de 21h à 00h00.



Bar & Finger food. .

Montée des Tours Les Estivales du Château Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 56 86 50 01 lesestivalesduchateau@gmail.com

L'événement Sunset au château Châteaurenard a été mis à jour le 2025-08-11