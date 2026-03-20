SUNSET BISTROT AU CHÂTEAU COUJAN

Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Guinguette au coucher du soleil de 18h30 à 22h au Château Coujan tous les mercredis.

Ambiance guinguette, vins du domaines, fromages, charcuterie et tartinables.

Petite restauration, de bonnes quilles Blanc, rosé et rouge. Sur réservation.

Guinguette au coucher du soleil de 18h30 à 22h au Château Coujan tous les mercredis.

Ambiance guinguette, vins du domaines, fromages, charcuterie et tartinables.

Petite restauration, de bonnes quilles Blanc, rosé et rouge. Sur réservation. .

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 80 00

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English : SUNSET BISTROT AU CHÂTEAU COUJAN

Guinguette at sunset from 6.30pm to 10pm at Château Coujan every Wednesday.

Guinguette atmosphere, estate wines, cheeses, charcuterie and spreads.

Small catering, good white, rosé and red skittles. Reservations required.

L’événement SUNSET BISTROT AU CHÂTEAU COUJAN Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT AVANT-MONTS