Sunset Challenge Golf Club du Val de Cher Nassigny

Sunset Challenge Golf Club du Val de Cher Nassigny vendredi 22 août 2025.

Sunset Challenge

Golf Club du Val de Cher 1 route de Vallon Nassigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Découvrez le Sunset Challenge à Nassigny ! Initiez-vous au golf lors de cet événement sportif unique ou assistez à cette compétition 7 trous ! Parfait pour les amateurs de sports de balle. Inscription obligatoire.

.

Golf Club du Val de Cher 1 route de Vallon Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 71 15

English :

Discover the Sunset Challenge at Nassigny! Try your hand at golf at this unique sporting event, or watch this 7-hole competition! Perfect for ball sports enthusiasts. Registration required.

German :

Entdecken Sie die Sunset Challenge in Nassigny! Führen Sie sich bei diesem einzigartigen Sportereignis in den Golfsport ein oder sehen Sie sich diesen 7-Loch-Wettbewerb an! Perfekt für alle, die Ballsportarten lieben. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Scoprite il Sunset Challenge a Nassigny! Mettetevi alla prova con il golf in questo evento sportivo unico o assistete a questa gara a 7 buche! Perfetto per gli appassionati di sport con la palla. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Descubra el Sunset Challenge en Nassigny Pruebe su habilidad con el golf en este evento deportivo único o asista a esta competición de 7 hoyos Perfecto para los aficionados a los deportes de pelota. Inscripción obligatoria.

L’événement Sunset Challenge Nassigny a été mis à jour le 2025-07-30 par Montluçon Tourisme