Sunset Comedy Club Les Chantiers de la Garonne Bordeaux

Sunset Comedy Club Vendredi 17 octobre, 20h30 Les Chantiers de la Garonne Gironde

Début : 2025-10-17T20:30:00+01:00 – 2025-10-17T23:30:00+01:00

Fin : 2025-10-17T20:30:00+01:00 – 2025-10-17T23:30:00+01:00

Passez une soirée exceptionnelle aux Chantiers de la Garonne

Vous nous l’avez demandé, grâce à vous on était complet tout l’été, on vous propose deux dates exceptionnelles pour voir La Marelle Comedy Club aux Chantiers de La Garonne.

Ouverture des portes 20H30

Sortie au chapeau pour les artistes

Les Chantiers de la Garonne ZA Quai des Queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date exceptionnelle ! Toujours au coucher du soleil, toujours avec vu sur la Garonne, toujours pour une soirée pleine de rire et d’amour. comedy club rire

