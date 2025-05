SUNSET-CONCERT: MANHATTAN SUR MER – Pirou, 8 juin 2025 20:00, Pirou.

Manche

SUNSET-CONCERT: MANHATTAN SUR MER West Bar, Esplanade du Camping Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 20:00:00

fin : 2025-06-08 22:00:00

Date(s) :

2025-06-08

APERO CONCERT GRATUIT / PARTICIPATION LIBRE

OUVERT A TOUS

BAR & SNACKING SUR PLACE

—

Manhattan sur mer

SURF-POP SIXTIES | POP ROMANTIQUE

C’est une carte postale sans destinataire oubliée sur le frigo. C’est la promesse d’un été qui ne vient pas. C’est la plage de galets en hiver, le surf sans les vagues, une éclaircie sur le béton mouillé. Alors on se balade au loin. On imagine les dancings américains, le Saint-Tropez de Cruchot, les droites interminables de la côte est australienne, les routes sinueuses et brûlantes de Provence, sans oublier la Normandie humide de Maupassant.

West Bar, Esplanade du Camping

Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 80 01 21 73 contact@west-bar.fr

English : SUNSET-CONCERT: MANHATTAN SUR MER

APERO CONCERT FREE / FREE PARTICIPATION

OPEN TO ALL

BAR & SNACKING ON SITE

—

Manhattan sur mer

SIXTIES SURF-POP | ROMANTIC POP

« It’s an unaddressed postcard left on the fridge. It’s the promise of a summer that never comes. It’s a pebble beach in winter, surf without waves, a break in the wet concrete. So we wander off into the distance. We imagine American dance halls, Cruchot?s Saint-Tropez, the endless straights of the Australian east coast, the winding, scorching roads of Provence, not forgetting Maupassant?s humid Normandy. »

German :

APERO KONZERT KOSTENLOS / FREIE TEILNAHME

FÜR ALLE GEÖFFNET

BAR & SNACKS VOR ORT

—

Manhattan am Meer

SIXTIES SURF-POP | ROMANTISCHER POP

« Es ist eine Postkarte ohne Adressaten, die auf dem Kühlschrank vergessen wurde. Es ist das Versprechen eines Sommers, der nicht kommt. Es ist der Kieselstrand im Winter, Surfen ohne Wellen, ein Lichtblick auf dem nassen Beton. Dann wandert man in die Ferne. Man stellt sich die amerikanischen Tanzlokale vor, das Saint-Tropez von Cruchot, die endlosen Geraden der australischen Ostküste, die kurvigen, heißen Straßen der Provence und nicht zu vergessen die feuchte Normandie von Maupassant. »

Italiano :

CONCERTO APERITIVO INGRESSO LIBERO

APERTO A TUTTI

BAR E SNACK BAR IN LOCO

—

Manhattan sul mare

SURF-POP ANNI SESSANTA | POP ROMANTICO

« È una cartolina non indirizzata lasciata sul frigorifero. È la promessa di un’estate che non arriva mai. È una spiaggia di ciottoli in inverno, surf senza onde, uno scorcio di luce sul cemento bagnato. Così vaghiamo in lontananza. Si immaginano le sale da ballo americane, la Saint-Tropez di Cruchot, gli infiniti rettilinei della costa orientale australiana, le strade tortuose e roventi della Provenza, senza dimenticare l’umida Normandia di Maupassant »

Espanol :

CONCIERTO DE APERITIVO ENTRADA GRATUITA

ABIERTO A TODOS

BAR Y SNACK BAR IN SITU

—

Manhattan junto al mar

SURF-POP SIXTIES | POP ROMÁNTICO

« Es una postal sin destinatario dejada en la nevera. Es la promesa de un verano que nunca llega. Es una playa de guijarros en invierno, surf sin olas, un atisbo de luz sobre hormigón mojado. Así que nos alejamos en la distancia. Imaginas los salones de baile americanos, el Saint-Tropez de Cruchot, las interminables rectas de la costa este de Australia, las sinuosas y abrasadoras carreteras de la Provenza, sin olvidar la húmeda Normandía de Maupassant »

