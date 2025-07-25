Sunset Gourmand Domaine de l’Ancienne Ecole Vinsobres

Sunset Gourmand

Domaine de l’Ancienne Ecole 1622 chemin de l’Ancienne Ecole Vinsobres Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : Vendredi 2025-07-25 19:00:00

fin : 2025-07-25 21:30:00

2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22

Découverte du vignoble et de nos vins suivi d’un repas sous l’ombre tachetée de nos chênes truffiers

Domaine de l’Ancienne Ecole 1622 chemin de l’Ancienne Ecole Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 15 68 73 info@domaine-lancienne-ecole.com

English :

Discover the vineyard and our wines, followed by a meal under the dappled shade of our truffle oaks

German :

Entdeckung des Weinbergs und unserer Weine, gefolgt von einem Essen unter dem gefleckten Schatten unserer Trüffeleichen

Italiano :

Scoprite il vigneto e i nostri vini, seguiti da un pasto all’ombra delle nostre querce da tartufo

Espanol :

Descubra el viñedo y nuestros vinos y disfrute de una comida a la sombra de nuestros robles truferos

