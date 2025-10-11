Sunset Party Soirée Disco Loireauxence
Sunset Party Soirée Disco Loireauxence samedi 11 octobre 2025.
Sunset Party Soirée Disco
Salle des Loisirs Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11 23:30:00
Date(s) :
2025-10-11
L’APEL du collège Ste-Anne de Varades organise une soirée disco le samedi 11 octobre.
A partir de 19h00, les ados de 12 à 17 ans vont pouvoir se retrouver et danser jusqu’à 1h du matin sur les sons du DJ.
Une restauration et des rafraîchissements (sans alcool) seront disponibles sur place.
Entrée 7€ sur inscription, ou 10€ sur place. .
Salle des Loisirs Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire apelsainteannevarades@gmail.com
English :
The APEL of the Collège Ste-Anne in Varades is organizing a disco on Saturday, October 11.
German :
Die APEL des Collège Ste-Anne in Varades organisiert am Samstag, den 11. Oktober einen Discoabend.
Italiano :
L’APEL del Collège Ste-Anne di Varades organizza una discoteca sabato 11 ottobre.
Espanol :
La APEL del Collège Ste-Anne de Varades organiza una discoteca el sábado 11 de octubre.
L’événement Sunset Party Soirée Disco Loireauxence a été mis à jour le 2025-10-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis