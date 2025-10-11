Sunset Party Soirée Disco Loireauxence

Sunset Party Soirée Disco Loireauxence samedi 11 octobre 2025.

Sunset Party Soirée Disco

Salle des Loisirs Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11 23:30:00

Date(s) :

2025-10-11

L’APEL du collège Ste-Anne de Varades organise une soirée disco le samedi 11 octobre.

A partir de 19h00, les ados de 12 à 17 ans vont pouvoir se retrouver et danser jusqu’à 1h du matin sur les sons du DJ.

Une restauration et des rafraîchissements (sans alcool) seront disponibles sur place.

Entrée 7€ sur inscription, ou 10€ sur place. .

Salle des Loisirs Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire apelsainteannevarades@gmail.com

English :

The APEL of the Collège Ste-Anne in Varades is organizing a disco on Saturday, October 11.

German :

Die APEL des Collège Ste-Anne in Varades organisiert am Samstag, den 11. Oktober einen Discoabend.

Italiano :

L’APEL del Collège Ste-Anne di Varades organizza una discoteca sabato 11 ottobre.

Espanol :

La APEL del Collège Ste-Anne de Varades organiza una discoteca el sábado 11 de octubre.

L’événement Sunset Party Soirée Disco Loireauxence a été mis à jour le 2025-10-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis