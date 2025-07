SUNSET PIC Valflaunès

SUNSET PIC Valflaunès vendredi 18 juillet 2025 .

SUNSET PIC

Valflaunès Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Un moment de partage authentique Rejoignez-nous pour un apéro-vigneron, revisité dans un cadre idyllique. Après une balade en tracteur, vous découvrirez un lieu secret où vous pourrez admirer vue imprenable sur le Pic SaintLoup et l’Hortus. Autour d’une table dressée simplement, vous dégusterez les produits de notre terroir, tout en échangeant avec notre équipe et les autres participants.

Un moment de partage authentique Rejoignez-nous pour un apéro-vigneron, revisité dans un cadre idyllique. Après une balade en tracteur, vous découvrirez un lieu secret où vous pourrez admirer vue imprenable sur le Pic SaintLoup et l’Hortus. Autour d’une table dressée simplement, vous dégusterez les produits de notre terroir, tout en échangeant avec notre équipe et les autres participants. C’est l’occasion de découvrir les secrets de la vinification, de poser toutes vos questions. .

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie

English :

An authentic moment of sharing Join us for a winegrower’s aperitif, revisited in an idyllic setting. After a ride in a tractor, you’ll discover a secret spot where you can admire a breathtaking view of the Pic SaintLoup and the Hortus. Around a simply laid table, you’ll taste local produce, while chatting with our team and other participants.

German :

Ein authentischer Moment des Teilens Begleiten Sie uns zu einem Apéro-Vigneron, der in einem idyllischen Rahmen neu interpretiert wird. Nach einer Fahrt mit dem Traktor entdecken Sie einen geheimen Ort, an dem Sie einen atemberaubenden Blick auf den Pic SaintLoup und den Hortus genießen können. An einem einfach gedeckten Tisch genießen Sie die Produkte unserer Region, während Sie sich mit unserem Team und den anderen Teilnehmern austauschen.

Italiano :

Un autentico momento di condivisione Unitevi a noi per un aperitivo da viticoltori, rivisitato in un ambiente idilliaco. Dopo un giro in trattore, scoprirete un luogo segreto da cui potrete ammirare una vista mozzafiato sul Pic SaintLoup e sull’Hortus. Intorno a una tavola apparecchiata in modo semplice, assaggerete prodotti locali, chiacchierando con il nostro team e con gli altri partecipanti.

Espanol :

Un auténtico momento para compartir Acompáñenos en un aperitivo vitivinícola, revisitado en un marco idílico. Tras un paseo en tractor, descubrirá un rincón secreto desde donde podrá admirar una vista impresionante del Pic SaintLoup y del Hortus. En torno a una mesa dispuesta con sencillez, degustará productos locales, mientras charla con nuestro equipo y los demás participantes.

L’événement SUNSET PIC Valflaunès a été mis à jour le 2025-06-26 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP