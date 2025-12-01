Sunset Session

Domaine Skiable du Lys CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 16:00:00

fin : 2025-12-27 18:00:00

Date(s) :

2025-12-27

DJ set, apéro et ambiance conviviale entre passionnés de montagne.

Quand le soleil disparaît derrière les sommets, la descente se fait à la frontale, encadrée par les pisteurs ! Un souvenir inoubliable à partager en famille, entre amis ou en solo.

Animation gratuite, sur inscription obligatoire et réservée aux skieurs capables de descendre une piste bleue.

Les places sont limitées pour garantir la sécurité et la magie du moment. .

Domaine Skiable du Lys CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

DJ set, aperitif and friendly atmosphere among mountain enthusiasts.

When the sun disappears behind the peaks, the descent is made by headlamp, supervised by the pisteurs! An unforgettable experience to share with family, friends or solo.

L’événement Sunset Session Cauterets a été mis à jour le 2025-12-09 par OT de Cauterets|CDT65