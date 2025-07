Sunset (sun7) Degaby Marseille 7e Arrondissement

Lundi 14 juillet 2025 à partir de 16h30. Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Édition spéciale 14 juillet !

On vous prépare une après- midi festive avec une équipe de DJ passionnés, du groove finement sélectionné, et une sonorisation artisanale ORMA (soundsystem fait main) pour une immersion sonore sur mesure.

On vous prépare une après- midi festive avec une équipe de DJ passionnés, du groove finement sélectionné, et une sonorisation artisanale ORMA (soundsystem fait main) pour une immersion sonore sur mesure.

Nos invités aux platines pour vous faire danser :



Anat (Prose.FM)

Mathieu Sartous

Paul Real

Du bon son… mais pas que ! Notre bar sera ouvert pour chiller et se régaler toute l’après-midi.



Vous aurez accès à la plage pour un petit plouf, tout en regardant le coucher de soleil. Et, si on a de la chance, on pourra apercevoir quelques éclats du feu d’artifice.



Infos pratiques :



Départs des bateaux entre 16h30 et 20h30 depuis l’Anse de Maldormé.



L’heure sélectionnée correspond à l’heure d’embarquement sur le quai. Il est donc important d’arriver à l’heure pour ne pas perturber les rotations.



Pour anticiper votre retour, merci de vous présenter à l’accueil auprès de notre personnel, les retours se font à partir de 10 personnes par bateau.



Baignade autorisée mais non surveillée pensez à prendre vos chaussures de mer, votre serviette, et à remettre vos vêtements dans l’enceinte de l’île.



Tarif et accès à l’événement 30 € / pers Places limitées!



Météo La tenue de l’événement étant soumise à la météo, un email de confirmation vous sera envoyé la veille du jour J. En cas d’annulation météo de notre part, les billets seront remboursés. .

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Special July 14th edition!

We’re preparing a festive afternoon for you, with a team of passionate DJs, finely selected grooves, and a hand-crafted ORMA sound system for an immersive, made-to-measure sound experience.

German :

Sonderausgabe zum 14. Juli!

Wir bereiten Ihnen einen festlichen Nachmittag mit einem Team von leidenschaftlichen DJs, fein ausgewählten Grooves und einer handgefertigten ORMA-Soundanlage (handgemachtes Soundsystem) für ein Eintauchen in den Klang nach Maß.

Italiano :

Edizione speciale del 14 luglio!

Stiamo preparando un pomeriggio di festa per voi, con un team di DJ appassionati, alcuni brani finemente selezionati e un sistema audio ORMA artigianale per un’esperienza sonora coinvolgente e su misura.

Espanol :

¡Edición especial del 14 de julio!

Estamos preparando una tarde festiva para ti, con un equipo de DJs apasionados, algunos grooves finamente seleccionados y un sistema de sonido ORMA hecho a mano para una experiencia sonora envolvente y hecha a medida.

