Sunset yoga Granville

Fortes du succès des séances de yoga au musée, les équipes des musées de Granville, accompagnées par Lucie Lelièvre New Mood Yoga proposent un Sunset Yoga le mercredi 6 août à 19h30 au Jardin de l’œuvre.

Le principe est simple une professeure de yoga, un coucher de soleil, un jardin et une vue imprenable sur le port. Les participants sont invités à se connecter au moment présent, à ressentir leur corps et leurs émotions, dans un lieu paisible où le regard peut se perdre et imaginer le Mont Saint-Michel derrière les falaises de Champeaux, ou devenir des explorateurs à bord des bateaux amarrés dans le port.

Le rendez-vous est donné le mercredi 6 août à 19h30. Cette séance unique de sunset yoga est gratuite, accessible sur réservation au 02 33 51 02 94. Les participants doivent amener leur tapis et leur pique-nique pour un temps d’échange et de partage après l’effort. Activité sous réserve des conditions météorologiques.

2 Rue Lecarpentier Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

