Sunsets Vignerons 2025 Domaine des Garriguettes – Domaine des Garriguettes Cave Clément Châteauneuf-de-Gadagne, 24 juin 2025 18:30, Châteauneuf-de-Gadagne.

Vaucluse

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Début : 2025-06-24 18:30:00

fin : 2025-06-24 21:00:00

2025-06-24

Thématique « Saveurs du Luberon » au domaine des Garriguettes

La famille Clément vous accueille au Domaine pour vous faire découvrir ses vins gourmands gorgés de soleil, un moment de plaisir et de découverte inoubliable.

Domaine des Garriguettes Cave Clément 437 Chemin des Aïgardens

Châteauneuf-de-Gadagne 84470 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 22 01 89 cavesclement@gmail.com

English :

Theme: « Saveurs du Luberon » at the Domaine des Garriguettes

The Clément family welcomes you to the Domaine to discover their sun-drenched gourmet wines, an unforgettable moment of pleasure and discovery.

German :

Thematik: « Saveurs du Luberon » auf der Domaine des Garriguettes

Die Familie Clément empfängt Sie auf der Domaine, um Ihnen ihre sonnenverwöhnten Gourmetweine vorzustellen. Ein unvergesslicher Moment des Genusses und der Entdeckung.

Italiano :

Tema: « Sapori del Luberon » al Domaine des Garriguettes

La famiglia Clément vi dà il benvenuto al Domaine per farvi scoprire i suoi vini gourmet, baciati dal sole, un momento indimenticabile di piacere e di scoperta.

Espanol :

Tema: « Sabores del Luberon » en el Domaine des Garriguettes

La familia Clément le da la bienvenida al Domaine para hacerle descubrir sus vinos gastronómicos bañados por el sol, un momento inolvidable de placer y descubrimiento.

