Sunsets Vignerons 2025 Domaine Trélus – Domaine Trélus Saumane-de-Vaucluse, 24 juin 2025 18:30, Saumane-de-Vaucluse.

Vaucluse

Sunsets Vignerons 2025 Domaine Trélus Domaine Trélus 1800 Route de L’Isle-sur-la-Sorgue Saumane-de-Vaucluse Vaucluse

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date :

Début : 2025-06-24 18:30:00

fin : 2025-06-24 21:00:00

Date(s) :

2025-06-24

Thématique « Saveurs du Luberon » au domaine TréluS

TréluS est le symbole d’une pierre précieuse ; une pépite qui offre l’expression d’un terroir au caractère insolite tout en gardant son identité provençale.

Domaine Trélus 1800 Route de L’Isle-sur-la-Sorgue

Saumane-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@domainetrelus.fr

English :

Theme: « Saveurs du Luberon » at Domaine TréluS

TréluS is the symbol of a precious stone; a nugget that offers the expression of an unusual terroir while retaining its Provencal identity.

German :

Thematik: « Saveurs du Luberon » auf dem Weingut TréluS

TréluS ist das Symbol eines Edelsteins; ein Nugget, das den Ausdruck eines Terroirs mit ungewöhnlichem Charakter bietet und gleichzeitig seine provenzalische Identität bewahrt.

Italiano :

Tema: « Sapori del Luberon » al Domaine TréluS

TréluS è il simbolo di una pietra preziosa; una pepita che offre l’espressione di un terroir dal carattere insolito, pur conservando la sua identità provenzale.

Espanol :

Tema: « Sabores del Luberon » en el Domaine TréluS

TréluS es el símbolo de una piedra preciosa; una pepita que ofrece la expresión de un terruño de carácter insólito conservando su identidad provenzal.

L’événement Sunsets Vignerons 2025 Domaine Trélus Saumane-de-Vaucluse a été mis à jour le 2025-05-10 par Isle sur la Sorgue Tourisme