Sunsets vignerons en Luberon au Château Grand Callamand Route de la Loubière Pertuis

Sunsets vignerons en Luberon au Château Grand Callamand Route de la Loubière Pertuis mardi 22 juillet 2025.

Sunsets vignerons en Luberon au Château Grand Callamand

Mardi 22 juillet 2025 de 18h30 à 21h.

Plantes aromatiques Camioléon. Route de la Loubière Château Grand Callamand Pertuis Vaucluse

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22 18:30:00

fin : 2025-07-22 21:00:00

Date(s) :

2025-07-22

Profitez d’une balade au cœur des vignes, d’une visite du caveau et d’une dégustation de vins. De petits plats du terroir mettront en valeur les vins dégustés.

Le Domaine du Grand Callamand est un Domaine familial de 37ha de vignes et de bois

pratiquant l’agroécologie(couverts végétaux temporaires et agroforesterie),

produisant de S Luberon et de l’IGP Méditerranée.

Nous accueillons des hôtes dans 3 chambres et des évènements familiaux.

Nous sommes situés non loin de la Durance entre la Sainte Victoire et le Luberon.

Le domaine est un petit coin de nature préservée.



Venez en découvrir plus sur le domaine, en finissant par une soirée dégustation mets et vins à travers un menu composé par Le Camioléon

Le Camioléon (Pertuis) vous propose :



Œuf mimosa au basilic, assortiment de légumes croquant, vinaigrette au cidre

Filet mignon de porc grillé, mariné à la sauge, riz noir en saladine au thym

Duo de pêche et framboise au sirop vin blanc et verveine

Option végétarienne :



Avocat grillé, mariné à la sauge, en remplacement du filet mignon .

Route de la Loubière Château Grand Callamand Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29 contact@tourisme-pertuis.fr

English :

Enjoy a walk through the vineyards, a visit to the cellar and a wine tasting. Small local dishes will highlight the wines tasted.

German :

Genießen Sie einen Spaziergang durch die Weinberge, eine Besichtigung des Weinkellers und eine Weinprobe. Kleine Gerichte aus der Region bringen die verkosteten Weine zur Geltung.

Italiano :

Godetevi una passeggiata tra i vigneti, una visita alla cantina e una degustazione di vini. Piccoli piatti locali esalteranno i vini degustati.

Espanol :

Disfrute de un paseo por los viñedos, una visita a la bodega y una cata de vinos. Pequeños platos locales realzarán los vinos degustados.

L’événement Sunsets vignerons en Luberon au Château Grand Callamand Pertuis a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de Pertuis