Sunsets vignerons en Luberon au Domaine du Coffre Pertuis

Sunsets vignerons en Luberon au Domaine du Coffre

Mardi 15 juillet 2025 de 18h30 à 21h. Route d’Ansouis Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Mardi 2025-07-15 18:30:00

fin : 2025-07-15 21:00:00

2025-07-15

Profitez d’une balade au cœur des vignes, d’une visite du caveau et d’une dégustation de vins. De petits plats du terroir mettront en valeur les vins dégustés.

Depuis plusieurs générations, la famille Joly cultive les terres du Domaine du Coffre situé au cœur du Luberon à Pertuis. Aujourd’hui, les trois frères mènent ce vignoble et élaborent avec passion d’excellents vins qui révèlent leur savoir-faire ainsi que la richesse du terroir. Découvrez une gamme variée rosés, blancs, rouges, ainsi que des cuvées élevées en fûts de chêne. Pour les amateurs de découvertes, laissez-vous surprendre par des vins atypiques, comme le vin orange ou le vin rubis. De véritables pépites à découvrir et à partager lors de vos meilleurs moments conviviaux !



Pour accompagner les vins du domaine, La Reine Claude (Pertuis) vous propose :



Gaspacho de tomates cœur de bœuf, pistou et pignons

Tomate farcie comme ma mémé (riz + viande hachée) salade de jeunes pousses, graines et fleurs

Salade de fraises et tomates à la menthe, meringuette

Option végétarienne :



La tomate que sera garnie de fromage frais à la place de la viande .

Route d’Ansouis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Enjoy a walk through the vineyards, a visit to the cellar and a wine tasting. Small local dishes will highlight the wines tasted.

German :

Genießen Sie einen Spaziergang durch die Weinberge, eine Besichtigung des Weinkellers und eine Weinprobe. Kleine Gerichte aus der Region bringen die verkosteten Weine zur Geltung.

Italiano :

Godetevi una passeggiata tra i vigneti, una visita alla cantina e una degustazione di vini. Piccoli piatti locali esalteranno i vini degustati.

Espanol :

Disfrute de un paseo por los viñedos, una visita a la bodega y una cata de vinos. Pequeños platos locales realzarán los vinos degustados.

