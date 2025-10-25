Suor Angelica opéra en un acte de Puccini Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence

Suor Angelica opéra en un acte de Puccini Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence samedi 25 octobre 2025.

Samedi 25 octobre 2025 de 20h30 à 22h. Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-25

Opéra en un acte de Puccini, rarement à l’affiche. Un bijou à (re)découvrir !

Opéra en un acte de Giacomo Puccini, en version de chambre, dans le cadre du partenariat entre l’IESM d’Aix en Provence et le Conservatoire Supérieur Royal de Musique de Grenade, et également au cœur de la programmation du Festival des Voix du Sud à l’Abbaye de Saint-Victor à Marseille.



Dans le silence d’un couvent toscan, Suor Angelica prie, le cœur suspendu entre la terre et le ciel. Exilée du monde après une faute secrète, elle garde en elle la flamme d’un amour maternel impossible. Lorsque la vérité éclate, la douleur se fait lumière, et la musique de Puccini s’élève comme une prière d’une pureté bouleversante.



Sous la direction du Chef d’orchestre, Rafael Lamas Domenech qui intervient régulièrement à Grenade et à New York, les deux chanteuses principales, Daniela Tabernig dans le rôle-titre et Alejandra Malvino dans celui de Zia Principessa, sont originaires du célèbre Théâtre Colon de Buenos Aires. .

Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Puccini’s rarely performed one-act opera. A jewel to be (re)discovered!

German :

Puccinis Oper in einem Akt, die nur selten auf dem Spielplan steht. Ein Juwel, das es (wieder) zu entdecken gilt!

Italiano :

Un atto unico di Puccini raramente rappresentato. Un gioiello da (ri)scoprire!

Espanol :

La ópera en un acto de Puccini raramente representada. Una joya por (re)descubrir

