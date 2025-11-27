SUPACHILL & HVRLEY QVEEN IMPERTINANT.ES Nantes

SUPACHILL & HVRLEY QVEEN IMPERTINANT.ES Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

SupachillInfluencée par des artistes telles que Gangsta Boo ou Rico Nasty, Supa découpe trap et phonk pour nous ensorceler.Infusant une encre noire aussi bien sur le papier que sous sa peau, elle nous raconte sa fureur de vivre avec la voix rauque de celles et ceux dont les nuits sont courtes. Hvrley QveenEmpruntant son patronyme à la super-vilaine de comics, la rappeuse nantaise nous invite dans un univers cinématographique à la fois inquiétant, angoissant, coloré et festif. A travers cette ambiguïté, elle traduit une folie, une diversité et un personnage mariant à merveille cagoule et talons hauts.SupaChillHvrley Qveen

IMPERTINANT.ES Nantes 44007