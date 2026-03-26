Super atelier d’écriture Thionville
Super atelier d’écriture Thionville mercredi 8 avril 2026.
Super atelier d’écriture
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 15:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Pour l’atelier d’écriture du mois d’avril, Jean-Sébastien te propose d’imaginer un super-héros ou une super-héroïne ou bien encore… un super-vilain !
De 7 à 12 ans Sur inscriptionEnfants
0 .
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the April writing workshop, Jean-Sébastien invites you to imagine a super-hero or super-villain!
Ages 7 to 12 Registration required
L’événement Super atelier d’écriture Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Thionville (Moselle)
- Marché de Pâques de l’artisanat local Thionville 26 mars 2026
- Mut(h)os Thionville 27 mars 2026
- Concert d’AdOk Thionville 27 mars 2026
- Concert Lucile Boulanger Thionville 27 mars 2026
- Flânerie des lièvres Thionville 28 mars 2026