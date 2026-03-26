Super atelier d’écriture

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 15:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Pour l’atelier d’écriture du mois d’avril, Jean-Sébastien te propose d’imaginer un super-héros ou une super-héroïne ou bien encore… un super-vilain !

De 7 à 12 ans Sur inscriptionEnfants

0 .

11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

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English :

For the April writing workshop, Jean-Sébastien invites you to imagine a super-hero or super-villain!

Ages 7 to 12 Registration required

L’événement Super atelier d’écriture Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME