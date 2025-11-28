Super Brest 2025 : Fabriquons ensemble la ville durable ! UBO Open Factory Brest

Super Brest 2025 : Fabriquons ensemble la ville durable ! UBO Open Factory Brest 28 – 30 novembre entrée libre, tarif de 7€50 à 15€

Les enjeux environnementaux planétaires n’ont jamais autant été un défi à l’humanité, les brestois·e·s se mobilisent pour le relever en inventant des solutions ensemble pour un monde désirable.

Le marathon créatif Super Brest 2025 aura lieu du vendredi 28 à 18h au dimanche 30 novembre à 19h à l’UBO Open Factory.

**Super Brest est un festival d’inventivité** de deux jours pour imaginer et fabriquer ensemble ce qui constituera la ville de demain (sur des thèmes libres : Art, sciences, développement durable, urbanisme, énergie, climat, éducation, handicap, emplois, bien-être…).

L’idée est de concevoir et réaliser en équipe et en 48 heures un prototype, une maquette, un site web, un événement ou une application pour améliorer le quotidien et imaginer la ville de demain.

Pour cela, vous avez accès au matériel de fabrication numérique de l’UBO Open Factory (découpe laser, imprimante 3D, électronique programmable, mais aussi du matériel de bricolage classique). Une équipe d’expert·e vous accompagne dans l’utilisation de ce matériel.

Et pour que tout se passe dans une bonne ambiance, que ça aille vite et bien, une équipe de facilitatrices et de facilitateurs accompagne chaque groupe pour les aider.

**Dans la rubrique “Créateurs du futur” du site web,** vous trouvez les portraits de personnes et projets réalisés à l’occasion des éditions précédentes.

L’édition 2025 aura lieu du vendredi 28 novembre 18h au dimanche 30 novembre 19h.

Dès le départ et en s’affirmant chaque année, Super Brest est un hackathon porté par des valeurs originales :

– Il est ouvert à toute personne curieuse et motivée, adulte, enfant, habitant du pays de Brest ou de plus loin. Nous sommes vigilants aux mécanismes sociaux de discrimination et travaillons à être le plus inclusif possible.

– Il s’agit d’une coopération ou toutes les équipes concourent à la réalisation d’une même finalité : fabriquer la ville de demain.

– Le projet de chaque équipe est reconnu et valorisé dans son originalité, ce n’est pas un concours, il n’y a pas de classement.

– Les moyens mobilisés pour Super Brest sont en cohérence avec les objectifs : nous privilégions les circuits courts, la nourriture bio et locale et nous sommes vigilants aux conditions sociales.

– Enfin, nous réduisons autant que possible nos émissions de CO2eq.

**Vous voulez en savoir plus ?**

La soirée de lancement aura lieu à l’UBO Open Factory le mercredi 15 octobre de 19h30 à 20h, l’occasion de partager des premières idées.

Super Brest est organisé par les petits débrouillards Grand-Ouest et l’UBO Open Factory. avec le soutien de Brest, ville et Métropole.

Renseignements et inscriptions : [https://www.superbrest.info](https://www.superbrest.info)

[aauffret@lespetitsdebrouillards.org](mailto:sarah.noll@univ-brest.fr)

06 85 17 62 95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T19:00:00.000+01:00

https://www.superbrest.fr/S-inscrire-a-Super-Brest.html

UBO Open Factory 6, avenue le Gorgeu, 29200 Brest Bellevue Brest 29200 Finistère