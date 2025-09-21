Super brocante Saint-Amour
Super brocante Saint-Amour dimanche 21 septembre 2025.
Super brocante
Centre-ville Saint-Amour Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 04:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Venez chiner à Saint-Amour !
Super brocante dans toutes les rues du centre-ville.
Aires de jeux gonflables .
Sandwichs et viennoiserie sur place
Exposants 1€50 le mètre linéaire
Inscription et renseignements 07:83:64:44:15 .
Centre-ville Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 64 44 15
Super brocante
Super brocante
Italiano :
Espanol :
