Super brocante Saint-Amour dimanche 21 septembre 2025.

Super brocante

Centre-ville Saint-Amour Jura

Début : 2025-09-21 04:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Venez chiner à Saint-Amour !

Super brocante dans toutes les rues du centre-ville.

Aires de jeux gonflables .

Sandwichs et viennoiserie sur place

Exposants 1€50 le mètre linéaire

Inscription et renseignements 07:83:64:44:15 .

Centre-ville Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 64 44 15

